В даний час його везуть до лікарні.

Військовослужбовець ЗСУ, відомий адвокат, громадський діяч Масі Найєм отримав важке поранення на фронті.

Про це повідомив режисер, боєць тероборони ЗСУ Олег Сєнцов.

Друг Найєма Андрій Ставніцер на сторінці у Facebook розповів, що його терміново везуть у Дніпро в обласну клінічну лікарню ім. Мечникова на операцію.

В даний час більш детальної інформації про його стан здоров'я немає.

Нагадаємо, що Масі Найєм брат екс-журналіста і заступника міністра інфраструктури Мустафи Найєма.

З серпня 2015 року по жовтень 2016 року Масі Найєм брав участь у бойових діях на сході України.

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