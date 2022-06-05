Військовослужбовець ЗСУ, відомий адвокат, громадський діяч Масі Найєм отримав важке поранення на фронті.
Про це повідомив режисер, боєць тероборони ЗСУ Олег Сєнцов.
Друг Найєма Андрій Ставніцер на сторінці у Facebook розповів, що його терміново везуть у Дніпро в обласну клінічну лікарню ім. Мечникова на операцію.
В даний час більш детальної інформації про його стан здоров'я немає.
Нагадаємо, що Масі Найєм брат екс-журналіста і заступника міністра інфраструктури Мустафи Найєма.
З серпня 2015 року по жовтень 2016 року Масі Найєм брав участь у бойових діях на сході України.