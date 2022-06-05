Військовослужбовець ЗСУ, відомий адвокат, громадський діяч Масі Найєм у важкому стані - у нього важке поранення голови та ока.
Про це повідомив заступник міністра інфраструктури і брат Масі Найєма Мустафа Найєм.
"У брата важке поранення голови і ока. Був у комі, час від часу приходить до тями; лікарі кажуть, що зараз стабільний. Доставлений в Дніпро, в обласну лікарню ім. Мечникова. Готують до операції. Всім спасибі за допомогу", - розповів Найєм.
Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні стало відомо, що на фронті Масі Найєм отримав важке поранення.Однак тоді детальної інформації про його стан не було.