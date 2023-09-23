Керівник військової розвідки України став на захист американського мільярдера.

Ілон Маск не вимикав супутниковий зв'язок Starlink над Кримом, аби зірвати атаку українських надводних дронів по російському флоту у Севастополі. Керівник Головного управління розвідки України Кирило Буданов в інтерв'ю виданню The WarZone розповів, як все було насправді.

"Це правда, що раніше він відключав свої продукти та послуги над Кримом. Але є й інша сторона цієї правди. Цей конкретний випадок, про який усі говорять, було відключення покриття Криму, але це було не в той конкретний момент. Це відключення було на місяць. Я абсолютно впевнений, що весь перший період війни взагалі не було покриття [Starlink над Кримом]", – розповів голова ГУР.

За словами Буданова, відтоді, коли супутниковий зв’язок над окупованим півостровом був увімкнений, нових відключень не відбувалося. При цьому керівник Головного управління розвідки нагадав, що саме завдяки Маску і його компанії українська армія має гарний зв’язок на фронті.

Відео дня

"Подивіться, [Starlink] є приватною власністю приватної особи. Так, ми дійсно дуже широко використовуємо його продукти та послуги. Уся контактна лінія певною мірою спілкується один з одним, використовуючи його продукти та послуги. Єдине, що я можу тут сказати, це те, що без цих послуг і продуктів це була б катастрофа", – зазначив він

Скандал із відключенням Starlink над Кримом

Як повідомляв УНІАН, на початку вересня вибухнув гучний скандал через повідомлення, що в минулому році Ілон Маск зірвав спецоперацію українських спецслужб у Криму. За даними особистого біографа Маска, коли українські надводні дрони мали атакувати російський флот у Криму, Маск буцімто навмисне вимкнув супутниковий зв’язок над півостровом, боячись, що атака призведе до різкої ескалації війни.

Сам Маск стверджує, що Starlink взагалі ніколи не працював над територією Криму, оскільки щодо півострову діють американські санкції. За його словами, він отримав екстрений запит на увімкнення супутникового зв’язку у цьому районі, коли операця вже почалася, але відмовився задовольнити цей запит.

Вас також можуть зацікавити новини: