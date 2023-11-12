Насправді атаки на енергоінфраструктуру України не припинялися навіть влітку, наголосив очільник Міненерго.

Міністр енергетики Герман Галущенко припустив, що російські окупанти не завдають масованих ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі України через погодні умови. На його думку, ворог вичікує, коли температура повітря опуститься нижче нульової позначки.

"Мені здається, вони чекають суттєвого падіння температури, щоб вона тривалий час трималася на мінусі, і тоді будуть завдавати удари. В такому випадку, безумовно, низька температура додає шкоди. Насправді тут нема якоїсь позначки, будь-яка мінусова температура вже підвищує ризики", – пояснив він в ефірі телемарафону.

Водночас Галущенко зауважив, що насправді атаки на енергоінфраструктуру України не припинялися навіть влітку.

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"Ми не деталізуємо інформацію, про які об’єкти йдеться і які наслідки", – додав він.

Атаки РФ по Україні

Вдень 11 листопада російські війська обстріляли автомобільну дорогу у Шосткинському районі Сумщини. Там загинули двоє чоловіків, які їхали на мотоциклі.

Під ворожим вогнем опинився і Херсон. Внаслідок атаки є постраждалі. Відомо, що один із них помер у лікарні. Травми чоловіка виявилися несумісними із життям.

Крім того, вранці росіяни намагалися атакувати Київщину. Ракету, яка, ймовірно, летіла за балістичною траєкторією, вдалося збити українським захисникам. Постраждалих та влучань у обʼєкти критичної чи житлової інфраструктури немає. Водночас в ОВА зауважили, що 18 житлових приватних будинків пошкоджено.

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