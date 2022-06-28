У Дніпропетровській області в результаті ракетного удару, здійсненого російськими окупантами, виникла пожежа у транспортній компанії, знищено будівлі, ангар та бокси, за попередніми даними, пошкоджено 13 вантажівок та 21 легкове авто.
Пожежу ліквідували рятувальники, під завалами шукали людей, йдеться на сторінці у Facebook Головного управління ДСНС України в регіоні.
У відомстві додали, що супротивник випустив по Дніпропетровщині шість ракет - одну збили над Дніпром, а три - над Синельниківським районом.
"…Дві ракети, які прилетіли у Дніпро, зруйнували два підприємства - промислове та транспортне…", - зазначили рятувальники.
У ДСНС додали, що через уламки збитої ворожої ракети у Синельниківському районі на відкритій території трапилася пожежа на площі 1 гектар. Масштабну пожежу вже ліквідували.
Раніше 28 червня у Дніпропетровської обласній військовій адміністрації повідомили, що у Дніпрі через "прильоти" була зруйнована залізнична інфраструктура, промислове підприємство, а також горіла сервісна компанія.
Пізніше стало відомо, що окупанти випустили ракети по Дніпру з акваторії Чорного моря.
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