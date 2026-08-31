Для однієї дороги використали понад мільйон старих шин: навіщо їх заклали під покриття

Старі шини, які в іншому разі могли б роками залишатися відходами, перетворили на будівельний ресурс.

У США старі автомобільні шини використовують під час будівництва доріг. Подрібнена гума допомагає зміцнювати насипи на слабких ґрунтах і водночас дозволяє економити кошти.

Інженери щорічно переробляють близько мільйона старих шин на спеціальний легкий наповнювач для дорожнього будівництва. Гуму подрібнюють до стану, що нагадує щебінь, після чого використовують під час зведення насипів на ділянках зі слабкими основами, пише Economic Times.

Одним із найбільших подібних проєктів стала транспортна розв’язка поблизу аеропорту Портленда. Для її будівництва переробили близько 1,2 млн автомобільних шин. Отриманий матеріал використали в під’їзних насипах, розташованих на шарі морської глини товщиною приблизно 12,2 м.

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Головна перевага подрібненої гуми – її невелика вага. Справа в тому, що ґрунтовий насип сильно тисне на слабкий ґрунт, у результаті основа може просідати, а сама дорога – втрачати якість.

Щебінь із шин значно легший за традиційні матеріали, тому знижує навантаження на основу. Це особливо важливо там, де зміцнити або повністю замінити слабкий ґрунт надто складно й дорого.

У випадку з розв'язкою аеропорту Портленда використання гумового наповнювача дозволило не тільки вирішити інженерну проблему, але й заощадити 250 тис. доларів порівняно з альтернативними легкими матеріалами.

Це не просто відходи під дорогою

Інженери підкреслили, що подрібнені шини не просто закопують під дорожнім полотном. Матеріал використовується як спеціально підготовлений інженерний наповнювач і повинен укладатися з урахуванням вимог до дренажу, осідання та стійкості насипу.

При правильному застосуванні гумовий щебінь допомагає знизити тиск на м’які глинисті ґрунти, зменшити ризик їх осідання та скоротити обсяг традиційних матеріалів – піску й гравію.

Таким чином, старі шини, які в іншому разі могли б роками залишатися відходами, перетворюються на будівельний ресурс. При цьому їх використання дозволяє одночасно вирішувати екологічну проблему та знижувати вартість деяких дорожніх проєктів.

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