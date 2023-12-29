Посол США Бріджит Брінк висловилася щодо РФ, дипломати інших країн також не стали мовчати.

Росія своїм цинічним масованим запуском ракет по Україні спровокувала посла США Бріджит Брінк зробити жорстку заяву щодо надання фінансової допомоги Києву у 2024 році.

Про це Брінк повідомила у мережі X (Tiwtter), демонструючи скріншот з ранковими повідомленнями про повітряні тривоги в столиці.

"Мільйони чоловіків, жінок і дітей перебувають у бомбосховищах через те, що Росія обстрілює всю країну ракетами. Україна потребує фінансування вже зараз, щоб продовжити боротьбу за свободу від такого жаху у 2024 році", - наголосила посол США.

Водночас посол Великої Британії в Україні Мартін Гарріс у соціальних мережах відзначив:

"Знову підлі атаки Росії на Україну цього ранку. За повідомленнями, пошкоджено пологовий, житлові будинки, торгові центри та залізничні станції - все у святковий сезон. Атака на цивільну інфраструктуру є воєнним злочином".

Крім того, в Міністерстві закордонних справ Естонії заявили, що абсолютно засуджують нелюдські атаки Росії на Україну, які призвели до руйнування пологового будинку, шкіл та домівок людей. "Світ повинен підтримати перемогу України та уповноважити спеціальний трибунал для притягнення Москви до відповідальності за скоєні злочини в Україні", - йдеться у повідомленні.

Як відреагував на терор РФ президент України

Президент Володимир Зеленський жорстко відреагував на сьогоднішню масовану ракетну атаку Росії по Україні та пообіцяв країні-терористу відповідь на удари.

Українським силам протиповітряної оборони вдалося збити 87 крилатих ракет Х-101, Х-555, Х-55, а також 27 ударних безпілотників Shahed-136/131. Усього російські загарбники запустили 158 повітряних цілей.

Відомо про 12 загиблих та 76 поранених людей внаслідок сьогоднішнього масованого обстрілу України, але ще тривають пошуково-рятувальні операції.

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