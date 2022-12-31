Крім того, поблизу Пологів та Великої Білозерки Запорізької області втрати ворога склали 115 військовослужбовців пораненими.

У Генеральному штабі Збройних сил України підтвердили ураження ворога 29 грудня в районі Федорівки на Херсонщині, там було ліквідовано близько 200 окупантів. Окрім цього, стало відомо про нові удари по рашистах.

"Противник продовжує зазнавати втрат. Підтверджено вогневе ураження окупантів 29 грудня цього року. Так, в районі населеного пункту Федорівка Каховського району Херсонської області, ліквідовано близько 200 загарбників, інформація щодо поранених уточнюється", - йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 6:00.

Крім того, поблизу Пологів та Великої Білозерки Запорізької області втрати ворога склали 115 військовослужбовців пораненими, знищено 5 одиниць військової техніки різного типу, зенітний ракетний комплекс та склад боєприпасів.

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"За добу авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження противника, а також 3 - по позиціях зенітно-ракетних комплексів. Збито ворожий розвідувальний БпЛА типу "Орлан-10", - йдеться у зведенні.

Також підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони уразили пункт управління, 7 районів зосередження живої сили та військової техніки ворога, 5 складів боєприпасів, а також 2 радіолокаційні станції загарбників.

Втрати РФ в Україні

Раніше УНІАН вже повідомляв, що снайпер ЗСУ знищив окупанта і встановив світовий рекорд. Він ліквідував ворога з відстані 2710 метрів. Постріл підтвердили у Генеральному штабі Збройних Сил України. На тлі поразок РФ лікарня в Біловодську на Луганщині переповнена пораненими російськими окупантами.

Генштаб також вже повідомив, що українські військові відбили атаки окупантів в районах 15 населених пунктів на Донбасі. Ворог невдало намагається проводити наступ у Луганській та Донецькій областях.

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