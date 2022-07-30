Водночас зазначається, що це не єдиний "трофей" бригади за останні дні.

Наші захисники знову "затрофеїли" ворожу техніку – цього разу танк російських окупантів Т-72 – який тепер буде знищувати своїх же.

Про це повідомили в телеграм-каналі 72 ОМБр ім.Чорних Запорожців.

Шикарний трофей здобули наші побратими із 1-го батальйону 95 ОДШБр. Танк Т-72, в чудовому стані і майже без пробігу – мовиться у підписі до відео.

Водночас зазначається, що це не єдиний "трофей" бригади за останні дні, але про все-все розповідати не можна.

Раніше бійці ССО "Азов" ділилися унікальними кадрами полювання на трофейну техніку окупантів. Пояснюється, що спочатку аеророзвідка виявляє прихований в хащах російський танк, після чого відбувається стратегічне планування та виїзд бойової групи на місце розташування під прикриттям ночі.

Також СергІй Притула показував затрофеєну і "прокачану" машину окупантів, яка тепер буде нищити їх самих. Спалену КШМ ворога українські майстри перетворили на "ляльку", навіть прикрутили кондиціонер.

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