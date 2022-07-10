Наші захисники знову "затрофеїли" ворожу техніку – цього разу командно-штабну машину (КШМ). Проте на брухт трофей вони вирішили не викидати, а передали її українським майстрам, які зробили з неї "ляльку".
Про це у своєму телеграмі розповів шоумен та волонтер Сергій Притула, який фінансово допоміг із відновленням ворожої машини.
Підбили наші збройники російську командну штабну машину. Випалили її повністю зсередини, але ж приволокли добрим людям в Запоріжжі, кажуть, чи можете ви щось з тим зробити. Хлопці закачали рукава, ми з вами досипали ще 200 тис. По виходу вийшла лялька, навіть з кондиціонером… Машина – звір, – сказав у відео Притула.
Озброєння на машині противника практично не стояло, проте українські умільці приробили на турелі КПВТ (Крупнокаліберний кулемет Володимирова танковий). А для того, щоб було ще веселіше, "причепили" до КШМ і танковий кулемет Калашникова – для окремого бійця.
Раніше бійці ССО "Азов" показали унікальні кадри полювання на трофейну техніку окупантів. Динамічна 4-хвилинна короткометражка демонструє процес захоплення ворожого танка Т-64 на Запоріжжі.
Також командування ССО ділилося ексклюзивними деталями спецоперації на острові Зміїний. Зазначається, що у той час, коли українські воїни виконували завдання, російські судна почали маневрування в напрямку острова.
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