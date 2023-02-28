Плани окупантів помінялися, коли кум Путіна зник.

На початку повномасштабної війни проти України Кремль мав два плани управління Києвом, який окупанти мріяли захопити за три дні, йдеться в матеріалі "Української правди".

Джерела видання у розвідці, силових та політичних колах переконані, що станом на початок повномасштабної війни Кремль не мав чіткого плану щодо того, хто конкретно матиме очолити захоплену Україну. А топ-чиновники часів Януковича кажуть, що частиною плану було повернення в Україну всіх можливих посадовців-втікачів.

Водночас соратники колишнього лідера нині забороненої "ОПЗЖ" Віктора Медведчука і члени команди президента України Володимира Зеленського зараз, через рік повномасштабної війни, не сумніваються, що приведення кума Путіна до влади було "Планом А" в Кремлі. А коли він зник, "планом Б" став президент-втікач Віктор Янукович, пишуть журналісти.

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План А - Віктор Медведчук

Ще в січні 2022 року один з нардепів "ОПЗЖ", що залишив країну за два тижні до повномасштабного вторгнення, казав "УП", що впевнений у тому, що Росія здійснить напад – насамперед через поведінку Медведчука, який на той момент перебував під домашнім арештом.

"У мене немає сумнівів, що Путін буде воювати. І не в останню чергу тому, що я бачу, як Вітя уже "пече короваї і збирає сіль", щоб зустрічати кума в Києві", – казав нардеп.

Однопартійці Медведчука розповідають, що намагалися з’ясувати у нього. чи справді Росія готується до великого нападу на Україну. Але той переконував, що це "бряцання зброєю, щоб підвищувати ставки". Брехала і його дружина Оксана Марченко, яка і свою втечу до Білорусі 18 лютого пояснювала оточенню "записом інтерв’ю з Басковим в Москві".

За день до вторгненні, 23 лютого, поведінка Медведчука стала дивною, кажуть його колишні соратники. Попри те, що був день радянської армії, він не погодився ні з ким зустрітися, посилаючись на зайнятість. Святкування він переніс на вихідні, які саме мали припасти на третій день великої війни.

В неділю, 27 лютого 2022 року, як переконують українські спецслужби, оточена Верховна Рада, за планами Росії, мала відсторонити голову парламенту Руслана Стефанчука, обрати спікером і відповідно виконувачем обов’язків президента Медведчука. Однак цього не сталося, Медведчук втік з-під домашнього арешту і переховувався в Києві аж до квітня, коли про його затримання повідомила СБУ. У вересні його було передано росіянам під час обміну полоненими.

План Б – Янукович

Як повідомляють джерела "УП" в СБУ, після "зникнення" Медведчука росіяни почали розглядати варіант повернення Януковича в Україну. Він мав знову оголосити про свою легітимність.

Його адвокати саме перед цим працювали над тим, аби оскаржити процедуру, за якою Януковича було відсторонено від влади, в ОАСК. Станом на 24 лютого 2022 відповідно позови розглянуті не були. 2 березня 2022 року борт з Януковичем опинився у Мінську. Того ж дня, аби не дати суддям ОАСК ухвалювати будь-які рішення, Державна судова адміністрація відключила суд від доступу до реєстру судових рішень. Для блокування суду підключали Службу безпеки України.

"Ми підключили П'яту службу, ту, яка відповідає за суди. Вони реально увірвалися в будівлю, вирвали з м'ясом всі можливі носії, щоб ОАСК взагалі не міг працювати, і забрали сервери з собою. До квітня суд так і не працював", – каже джерело видання в ОПУ.

Оскільки ситуація на фронті розгорталася стрімко й неочікувано для Москви, від плану "повернення Януковича" швидко відмовились. Борт із ним востаннє бачили в Мінську 7 березня 2022 року, з тих пір про Януковича не чути.

Хто ще за планом Кремля міг керувати Україною

Джерело УП у розвідці зазначило, що "Медведчук сам себе бачив на перших ролях", однак "не останню роль" міг відігравати заступник секретаря РНБО часів Януковича Володимир Сівковича

"Він давно працює по лінії ФСБ, і його готували менеджерити псевдовладу, підбирати кадри на різні посади і так далі. Але ніякої остаточної розкладки, хто й на які позиції має йти, не було", – каже джерело.

Інші співрозмовники УП ані в СБУ, ані в політичних колах не надали жодної інформації про можливу особливу роль Сівковича.

Хоча напередодні вторгнення західні ЗМІ називали можливим "прем’єром України" в разі захоплення країни нардепа та власника телеканалу "НАШ" Євгена Мураєва, про його можливу участь у колаборантських структурах джерела "УП" також не інформують.

Плани РФ щодо захоплення Києва за три дні – як все мало відбутися

В документальному фільмі Дмитра Комарова "Рік", присвяченому роковинам повномасштабної війни, голова ГУР МО Кирило Буданов розповів, що російські окупанти дійсно намагалися взяти Київ за три дні.

За його словами, окупанти мали б шанс на це в разі, якщо взяли б під контроль аеропорт в Гостомелі.

Буданов наголошує, що висадка десанту біля Києва і в столиці були єдиним планом у росіян. Далі – "підняти прапор над адміністрацією президента зі зміною керівництва".

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