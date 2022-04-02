Близько 40 тисяч маріупольців депортовані на територію РФ.
Таку цифру в ефірі національного телемарафону озвучив мер Маріуполя Вадим Бойченко.
"Є така сумна статистика: майже 40 тисяч населення потрапили вже в ДНР або РФ. На жаль, ми знаємо, що розлучають батьків з дітьми, приклад – наша лікарня Вишневського, де наші діти перебували на лікуванні, адаптації. 17 дітей - не розуміємо, в якому напрямку, але поїхали з цієї лікарні, батьки евакуювалися в Запоріжжі", - сказав він.
За словами мера, підрахунок депортованих ускладнений тим, що у людей забирають українські документи. Про їхню долю дізнаються з баз РФ.
"На жаль, забирають і документи, і ми потім фіксуємо в базах Збройних сил РФ", - повідомив Бойченко.
Він зазначив, що без режиму тиші з Маріуполя за останній місяць вивезли близько 100 тисяч осіб.
"Зараз майже місяць йде евакуація. У нас немає автобусів взагалі, тому йде евакуація приватним транспортом, яка під обстрілами триває до сьогодні. Без режиму тиші вже майже 100 тисяч населення потрапили на підконтрольну частину нашої держави", - сказав Бойченко.
За його словами, ситуація в Маріуполі залишається надскладною. "У місті немає світла, зв'язку, їжі, води – це досить складна гуманітарна складова, яка вже сьогодні перейшла межу розуміння", – сказав мер.
Він розповів, що за допомогою інвестиційного фонду та Європейського банку реконструкції та розвитку буде створено фонд відновлення Маріуполя. Вже є попередні цифри, скільки потрібно буде грошей для відновлення міста.
"Тільки на півміста - 250 тисяч населення, які ми можемо після перемоги повернути в наше місто і побудувати інфраструктуру, щоб вона працювала і місто працювало – це майже на 11,5 мільярдів доларів США", - сказав Бойченко.
Війна проти України:
- 24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.
- Ворог фактично стер Маріуполь з лиця землі. Місто знаходиться під постійними обстрілами. Основна частина будівель зруйнована. Люди понад місяць перебувають у підвалах без води, їжі, опалення та медикаментів. Окупанти неодноразово порушували домовленості про зелений коридор і не давали вивезти населення. У місті гуманітарна катастрофа.