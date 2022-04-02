Без режиму тиші вже майже 100 тисяч людей потрапили на підконтрольну частину України.

Близько 40 тисяч маріупольців депортовані на територію РФ.

Таку цифру в ефірі національного телемарафону озвучив мер Маріуполя Вадим Бойченко.

"Є така сумна статистика: майже 40 тисяч населення потрапили вже в ДНР або РФ. На жаль, ми знаємо, що розлучають батьків з дітьми, приклад – наша лікарня Вишневського, де наші діти перебували на лікуванні, адаптації. 17 дітей - не розуміємо, в якому напрямку, але поїхали з цієї лікарні, батьки евакуювалися в Запоріжжі", - сказав він.

За словами мера, підрахунок депортованих ускладнений тим, що у людей забирають українські документи. Про їхню долю дізнаються з баз РФ.

"На жаль, забирають і документи, і ми потім фіксуємо в базах Збройних сил РФ", - повідомив Бойченко.

Він зазначив, що без режиму тиші з Маріуполя за останній місяць вивезли близько 100 тисяч осіб.

"Зараз майже місяць йде евакуація. У нас немає автобусів взагалі, тому йде евакуація приватним транспортом, яка під обстрілами триває до сьогодні. Без режиму тиші вже майже 100 тисяч населення потрапили на підконтрольну частину нашої держави", - сказав Бойченко.

За його словами, ситуація в Маріуполі залишається надскладною. "У місті немає світла, зв'язку, їжі, води – це досить складна гуманітарна складова, яка вже сьогодні перейшла межу розуміння", – сказав мер.

Він розповів, що за допомогою інвестиційного фонду та Європейського банку реконструкції та розвитку буде створено фонд відновлення Маріуполя. Вже є попередні цифри, скільки потрібно буде грошей для відновлення міста.

"Тільки на півміста - 250 тисяч населення, які ми можемо після перемоги повернути в наше місто і побудувати інфраструктуру, щоб вона працювала і місто працювало – це майже на 11,5 мільярдів доларів США", - сказав Бойченко.

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