Чоловік після окупації міста добровільно погодився на пропозицію військової адміністрації РФ та взяв на себе функції виконувача обов’язків мера.

"Меру" тимчасово окупованого Бердянська повідомлено про підозру у колабораціонізмі.

Як повідомляє Офіс генпрокурора, за процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури повідомлено про підозру громадянину у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, чоловік після окупації міста Бердянськ добровільно погодився на пропозицію військової адміністрації РФ, взяв на себе функції виконувача обов’язків мера окупованого міста та забезпечив їх "належне виконання".

"Про своє призначення на посаду, створену у незаконних органах влади, підозрюваний повідомив у відеозверненні через мережу Інтернет, нехтуючи при цьому положеннями Конституції України та порушуючи конституційне право жителів м. Бердянська на вільне волевиявлення під час виборів", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, заступницю голови Бердянської РДА звинувачують у тому, що вона добровільно погодилася допомагати співробітникам ФСБ в проведенні підривної діяльності проти ЗСУ.

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