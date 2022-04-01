Чоловік поширював у соціальній мережі дописи, у яких закликав підтримувати незаконні рішення та дії держави-агресора і збройні сили окупантів.

Мешканцю Київщини, який закликав підтримувати дії Росії і її окупаційну армію, повідомлено про підозру у колабораціонізмі.

Про це йдеться у дописі в Telegram-каналі Офісу генерального прокурора України.

"За даними слідства, мешканець Київської області поширював у соціальній мережі Facebook дописи, у яких закликав підтримувати незаконні рішення та дії держави-агресора і збройні сили окупантів. Крім того, він поширював інформацію з контактними даними представників так званих "ДНР", які нібито здійснюють евакуацію людей з "визволених" територій України", - наголосили у прокуратурі.

Так, за процесуального керівництва Фастівської окружної прокуратури чоловікові було повідомлено про підозру у здійсненні колабораційної діяльності (ч. 1 ст. 111-1 Кримінального кодексу України).

Досудове розслідування здійснюється Фастівським райуправлінням ГУ Нацполіції в Київській області.

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