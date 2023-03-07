Зекам вручили бланки договорів із "управлінням" - нібито тепер вони служать у "народній міліції ДНР".

Міноборони РФ вербує ув'язнених для участі у війні проти України за принципом ПВК "Вагнер". За словами одного із завербованих, їм не дали жодних контрактів і хотіли відправити у бій за тиждень після підготовки.

Як пише Телеграм-канал "Осторожно, новости", колишній в'язень колонії №4 Ставропольського краю розповів журналістам, що 9 лютого до колонії приїхали працівники міноборони і запропонували зекам "послужити батьківщині" в Україні. За півроку служби засуджені мали отримати виплати та зняття всіх судимостей.

Завербованим зекам обіцяли, що у перший бій їх відправлять лише за три місяці підготовки. Співрозмовника каналу привабила можливість зняти судимості, з якими не беруть на держслужбу. Але вже на передовій він нібито зрозумів, що його згода на стала "жахливою помилкою", і тепер він хоче "очистити своє ім'я".

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Зек повідомив, що за три дні після підписання контракту засуджених вивезли до одного із сіл Донецької області, де вони й проходили навчання. А вже за тиждень командування спробувало відправити зеків у перший бій. Завербовані в'язні влаштували бунт.

"По-перше, обіцяні три місяці не минули, і вони ще нічого не встигли навчитися. По-друге, їм так і не дали документи, що підтверджують статус контрактників. Відправку на передову відклали, зекам вручили бланки договорів із якимось "управлінням" - нібито тепер вони служать у "народній міліції ДНР". Після тривалих суперечок із командуванням один із офіцерів заявив зекам: "Вас на*бали", - пише канал.

Російські зеки на війні проти України

Влітку 2022 року ватажок "Вагнера" Євген Пригожин почав масово вербувати російських в'язнів для участі у війні проти України. Вони стали гарматним м'ясом для ПВК та масово гинули під час лобових штурмів Бахмута.

За даними "Русь сидящая", в Пригожин зміг завербувати близько 50 тисяч російських ув'язнених, однак близько 40 тисяч з них всього за півроку боїв були вбиті, покалічені, взяті в полон або просто втекли.

У Білому домі заявили, що за рік війни в Україні приватна військова компанія "Вагнер" втратила пораненими та ліквідованими понад 30 тис. найманців.

На початку року Пригожину заборонили вербувати зеків. Тепер в'язнів вербує міноборони РФ.

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