За минулу добу вдалося врятувати 28 тисяч 893 українці із районів бойових дій у Сумській, Харківській та Донецькій областях.

Президент України Володимир Зеленський сподівається, що сьогодні почнеться евакуація з Ізюма, а щодо Маріуполя - усе дуже складно.

Про це Зеленський заявив під час відеозвернення, яке опубліковане у соціальній мережі Facebook.

"Сподіваюся, що в середу відбудеться довгоочікуваний порятунок людей з міста Ізюм Харківської області. Гуманітарний коридор погоджений", - заявив президент.

Глава держави нагадав, що за минулу добу вдалося врятувати 28 тисяч 893 українці із районів бойових дій у Сумській, Харківській та Донецькій областях. Зокрема, з них 20 тисяч змогли виїхати з Маріуполя.

"Поки що тільки власним транспортом. Там дуже складна ситуація. Ми боремося за вас. Вибачте, все дуже складно", - заявив Зеленський.

"Українську колону з гуманітарним вантажем, як і раніше, блокують постійно російські солдати на дорозі до міста. Але ми не відмовимося від намагань врятувати наших людей, врятувати місто. І я вдячний кожному нашому захиснику Кожному захиснику Маріуполя, Харкова, Сум, Чернігова, Житомира, Миколаєва та всіх інших міст, які хоче захопити це зло", - наголосив президент.

Раніше віце-прем‘єр-міністр Ірина Верещук заявила, що російські пропагандисти намагаються створити аморальну брехню про евакуацію з Маріуполя.

Тим часом українські захисники продовжують обороняти Маріуполь, який оточили російські окупанти.

Вас також можуть зацікавити новини: