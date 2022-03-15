Російські ЗМІ намагаються атакувати людей, які виїхали з Маріуполя, аби ті на камеру повідомили, що їх нібито з міста не випускав полк Азов.

Віце-прем‘єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук заявляє, що російські пропагандисти намагаються створити аморальну брехню про евакуацію громадян з Маріуполя.

Про це Верещук сказала у відеозверненні, оприлюдненому у соціальній мережі Facebook.

"Хочу звернути увагу на те, що зараз російські ЗМІ атакують людей, які виїхали гуманітарним коридором з Маріуполя. Пропагандисти вимагають на камеру розповісти як полк Азов "не випускав" мирних мешканців із міста. Замість того, щоб дати спокій маріупольцям, які через постійні обстріли російської артилерії та бомбардувань авіації виживали в укриттях без тепла, світла, їжі та води, - вони ліплять черговий фейк", - заявила Верещук.

"Єдина причина, з якої українські військові просили повернутись до міста - це обстріли з боку Російської Федерації, які не припинялися, попри домовленість про режим тиші. Як тільки військові отримали підтвердження, що проїзд коридором можливий, він був дозволений", - наголосила Верещук.

Вона сказала, що "у час, коли іноземні журналісти гинуть від російських куль, намагаючись висвітлювати правду, що відбувається в Україні, російські пропагандисти вдаються до будь-яких аморальних вчинків, щоб створити чергову брехню".

Раніше Верещук повідомляла, що ситуація в Маріуполі погіршується: люди б'ються за їжу і воду.

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