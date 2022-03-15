Також сьогодні не вдалося вивезти мирних людей з сіл у Київській області.

Віце-прем‘єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук заявляє, що у Бердянську залишається заблокованим конвой для евакуації людей з Маріуполя.

Про це Верещук сказала у відеозверненні, оприлюдненому у соціальній мережі Facebook.

"Попри домовленості, сьогодні залишився заблокованим у місті Бердянськ гуманітарний конвой з автобусами для евакуації з Маріуполя людей, в тому числі громадян Туреччини та Греції, які не мають власного транспорту", - заявила Верещук.

Також, за її словами, не вдалося евакуювати мирних мешканців із сіл у Київській області.

"Систематичні порушення режиму тиші з боку окупаційних військ вже вдруге не дозволили провести евакуацію людей з сіл Богданівка і Новобогданівка, з села Бобрик у Київській області", - наголосила Верещук.

Віце-прем'єр зазначила, що у зв'язку із введенням цілодобового комендантського часу, евакуація у Київській області завтра проводитись не буде.

Її словами, завтра планується продовження роботи гуманітарного коридору для Маріуполя, а також початок евакуації з міста Ізюм у Харківській області.

Разом з тим, Верещук сказала, що докладаються зусилля для звільнення окупаційними військами представників українського місцевого самоврядування.

"Залишається у примусовому полоні Мелітопольський голова Іван Федоров. Намагаємось отримати більш повну інформацію про місцезнаходження Дніпрорудненського міського голови Євгена Матвєєва та (голови Мелітопольської районної ради) Сергія Прийми, яких окупанти викрали 13 березня", - заявила Верещук.

Нагадаємо, сьогодні з Маріуполя гуманітарним коридором на приватних авто виїхало близько 20 тис. людей.

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