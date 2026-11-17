Підготовка та проведення операції тривали близько місяця, вона складалася із семи етапів.

Багатоетапну спецоперацію з ураження Кримського мосту провели Служба безпеки України спільно з іншими складовими Сил оборони - конструкція впала після удару "Паляниці".

За даними СБУ, внаслідок ударів повністю знищено одну з металевих арок та автомобільний проліт під нею. Також попередньо пошкоджено залізничну частину незаконної споруди.

Як повідомили у пресслужбі СБУ, підготовка та проведення операції тривали близько місяця. Вона складалася із семи етапів. Спочатку українські сили систематично знищували засоби російської протиповітряної оборони, після чого перейшли до безпосереднього ураження мосту.

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Частину ударів Служба безпеки завдала самостійно. На завершальному етапі до операції приєдналися інші підрозділи Сил оборони України.

Зокрема, спецпризначенці підрозділу "Альфа" СБУ застосували по автомобільній частині мосту ракети-дрони "Паляниця". Після ударів конструкція обвалилася у воду.

У СБУ зазначили, що Росія роками називала Кримський міст одним із найбільш захищених об'єктів у світі.

"Сьогодні його частини лежать на морському дні. Впав не тільки міст, вкотре похитнувся міф про велич РФ. Служба безпеки, проводячи унікальні спецоперації, робить неможливе можливим і системно наближає справедливий мир для України", – заявили у відомстві.

Під час спецоперації українські сили використали широкий арсенал озброєння вітчизняного виробництва. Серед нього – Dovbush, "Вендета", Da Vinci, "Січень", Mich-2000, Ruta, "Паляниця", "Ан-197", FP-1, FP-5 "Фламінго" та Р-360 "Нептун".

У СБУ наголосили, що це вже четверте ураження Кримського мосту, до якого причетна Служба безпеки України.

Попередні операції по мосту

Жовтень 2022 року. Було підірвано на мосту вантажівку, начинену вибухівкою.

Липень 2023 року. Морські дрони Sea Baby атакували опори Кримського мосту.

Червень 2025 року. СБУ замінувала опори незаконної споруди. Вибух стався під водою.

Удар по Кримському мосту 17 листопада

Як писав УНІАН, президент України Володимир Зеленський прокоментував атаку по Кримському мосту. Він зазначив, що поетапно знищувались системи ППО, радари, засоби РЕБ та інші обʼєкти на шляху до фінальної цілі. Для цього були використані різноманітні засоби ураження. На ключовому етапі було уражено автомобільну та залізничну частини мосту.

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