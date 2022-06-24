Зараз завдання військових не лише витримати, а й виснажити ворога.

Українські військові на Донбасі намагаються стримувати російську армію настільки довго, як це можливо.

Про це заявив глава Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай в інтерв'ю Forbes.

"Зараз відбувається війна артилерії. Українські військові професійно б’ються, але коли у росіян в рази більше артилерії та снарядів, тут ніяк. Це як вийти із шашкою проти танку. Через цю перевагу вони все руйнують на відстані. Ми чекаємо не просто поодинокі поставки, а чекаємо, коли в нас буде достатня кількість важкої зброї. Якщо нам, наприклад, дадуть 10 американських гармат М777, ми подякуємо, але цього буде недостатньо, щоб зупинити російську навалу", - заявив він.

Зараз завдання військових не лише витримати, а й виснажити ворога.

"Військова абетка говорить про те, що у разі атаки втрати тих, хто обороняється, і тих, хто наступає, – 1:4. Ми виснажуємо російську армію максимально. Тут війна, на війні можливо все. Але ми готуємося до будь-якого розвитку подій, навіть до найгіршого сценарію. Ми побачимо, якщо буде загроза оточення величезною кількістю військ або якщо росіяни огранізовуватимуть подвійне оточення, одне коло за іншим. Військове командування бачить всю ситуацію, яка відбувається у Донецькій, Луганській, Харківській областях, і приймає глобальні рішення. Зараз ми тримаємось", - додав він.

Гайдай зауважив - це війна проти потужного ворога, який в рази переважає у кількості особового складу, техніки, боєкомплектів.

"Нам понад усе потрібно зберегти життя українських бійців. Але якщо всюди відступати, ми скоро будемо битися в Карпатах. На жаль, немає війни без загиблих, і в нас їх багато... У Росії зберігаються військові склади практично з усього Радянського Союзу. Ця зброя застаріла, вона не завжди потрапляє в ціль, але її просто "завались". Давайте будемо чесними, росіяни, звісно, нащадки Радянського Союзу, який під час війни використовував розповсюджену тактику – закидати супротивника "м’ясом". Але там є офіцери, які грамотно ведуть бойові дії, є спецпризначенці, які професійно воюють. Не можна недооцінювати ворога", - підсумував він.

Раніше стало відомо, що українським військовим доведеться залишити Сєвєродонецьк. Інфраструктуру міста повністю знищено, пошкоджено чи зруйновано 90% будинків.

Бої за Сєвєродонецьк, ймовірно, послабили загальні можливості російських військ, не дозволяючи їм зосередитися на більш вигідних напрямках наступу.

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