Ймовірно, окупанти намагатимуться сформувати там плацдарм, але вся інфраструктура зруйнована.

Бої за Вугледар Донецької області тривали з листопада 2022-го року, місто зруйноване ударами окупантів. Інфраструктура за майже рік обстрілів перетворилася у суцільні руїни.

Місцеві почали виїжджати давно, там залишалося близько 100 осіб, повідомив голова Ради резервістів Сухопутних військ Збройних сил України Іван Тимочко в ефірі телемарафону.

Військовий наголосив, що росіянам не вдалося оточити Вугледар, попри те, що про це писали як західні ЗМІ, так і українські експерти. Бійці тримали удар, наскільки це було можливим.

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"При виході з міста - це вже було місто-руїна, як і свого часу Бахмут та Авдіївка. Зайшовши у місто, ворог буде намагатися сформувати плацдарм та накопичувати сили, адже воно розташоване на висоті. Але це були б переваги, якби ворог міг зайняти промислові об’єкти і якщо б вони зайняли оборону, а нам довелося б штурмувати", - пояснив Тимочко.

Війна в Україні: ситуація на фронті

Командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92-ї ОШБр ім. Івана Сірка Юрій Федоренко вважає, що втрата Вугледара не є критичною для України. За його словами, нинішня ситуація – "це складна історія, яка зумовлена низкою факторів".

Тим часом аналітики Інституту вивчення війни вважають, що захоплення Росією Вугледара навряд чи сприятиме ширшому наступу окупантів. Однак наразі війська РФ перебувають за кілька кілометрів від Покровська і тиснуть на два інших східних міста – Часів Яр і Торецьк, які розташовані на відносно високих місцях.

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