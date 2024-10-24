Захоплення Вугледару навряд сприятиме більш широкому наступу РФ, стверджують журналісти.

Українська армія вивела війська з Вугледару через зростання напруження у зв'язку зі збільшенням кількості російських атаками, пишуть журналісти The Wall Street Journal.

Вони відзначають, що Вугледар став оборонним бастіоном України, в якому було знищено "десятки одиниць російської бронетехніки та сотні солдатів". Втім, нещодавно Росії вдалося оточити місто та регулярно обстрілювати його КАБами, проти яких Україна не може протистояти.

"Втрата опорного пункту, який Росія невпинно штурмувала протягом двох років, є ознакою зростаючого тиску на головний, східний фронт України. Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що захоплення Росією Вугледара навряд чи сприятиме більш широкому наступу. Оскільки місто не було на логістичному маршруті і лежить приблизно в 20 милях від основних російських наступальних зусиль в напрямку транспортного вузла Покровська", – вважають журналісти.

Відео дня

Водночас, вони відзначають символізм втрати Вугледару Силами оборони. Журналісти зазначають, що втрата міста свідчить про те, що ситуація на полі бою стає все більш похмурою для українців.

"Росія знаходиться в декількох милях від Покровська і тисне на два інших східних міста - Часів Яр і Торецьк, які розташовані на відносно високих місцях. Українські війська поступаються за чисельністю і озброєнням, і малоймовірно, що ситуація суттєво покращиться", – додають вони.

Причиною цьому видання вважає проблеми з поставками озброєння від Заходу, а також обмежені можливості з мобілізації населення. Журналісти відзначають, що Вугледар був головним подразником для РФ з початку війни. Коли Київ використовував місто для обстрілу критично важливих ліній російського постачання.

Битва за Вугледар: важливі новини

Напередодні в ЗСУ офіційно підтвердили вихід українських військ з Вугледару. Це сталося після кілька тижнів запеклих боїв, під час яких росіянам вдалося значно просунутися на флангах і створити загрозу для оточення міста.

На думку журналістів The New York Times, втрата Вугледару загрожує Україні, оскільки ускладнює можливості для Києва в оборонні південної частини Донецької області. Крім того, після захоплення Вугледару, вважають журналісти, Росія отримала новий вектор для наступу на Покровськ.

Вас також можуть зацікавити новини: