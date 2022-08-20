Бійці 79-ї окремої десантно-штурмової бригади Миколаїв знищили автомобіль разом з окупантами. Вони вирахували тилову дорогу, якою користувалися вороги, заклали міну і усунули ціль.
Відповідною інформацією поділився прес-центр підрозділу на офіційній сторінці на Facebook.
"Воїни розвідувального підрозділу під час здійснення розвідувально-пошукових дій виявили тилову дорогу по якій здійснювався рух транспорту противника. На одній з ділянок дороги окупантам було підготовлено сюрприз у вигляді мінно-вибухового пристрою, який спрацював, коли по ній їхала ворожа автівка. Завдяки вмілим діям десантників було знищено транспорт противника і майже весь його екіпаж", — повідомили в Миколаївській бригаді.
Точна кількість ліквідованих ворогів не повідомляється. У ролику нижче демонструється, що після вибуху машина перекинулася і отримала значні пошкодження.
Нагадаємо, це не перша ціль, яку сьогодні, 20 серпня, вразили українські захисники. Раньше УНІАН повідомляв, що в Запорізькій області воїни ЗСУ підірвали ворожий радіолокаційний комплекс розвідки та контролю стрільби окупантів "Зоопарк-1".
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