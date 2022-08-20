На додачу було розбито чотири одинці автомобільної та броньованої техніки.

У Запорізькій області українські захисники знищили ще один "аналоговнет" російської армії. Йдеться про радіолокаційний комплекс розвідки та контролю стрільби окупантів "Зоопарк-1".

Відповідне відео ураження рашиської техніки опублікувало ГУР МО України.

Зазначається, що точне влучання по визначеним координатам повністю вивело з ладу техніку, що дозволяла коригувати вогонь ворожої артилерії.

На додачу було розбито чотири одинці автомобільної та броньованої техніки.

Раніше бійці 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи приземлили рідкісний російський БПЛА "Орлан-30". Цей пристрій є модифікованою версією "Орлан-10" та насамперед відрізняється більшою операційною висотою, що дає можливість нести більше корисного навантаження – до 8 кг.

Також УНІАН розповідав, як росіяни зганьбилися озброєним роботом-собакою з AliExpress. Робота видали за новітню розробку в яку нібито вклали кілька мільярдів рублів.

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