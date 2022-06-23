Інформація про звільнення чи втрату населеного пункту, надана до завершення операції, вважається некоректною, заявила Маляр.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр порівняла екс-нардепів, які заявили про нібито зайняття українськими військовими чотирьох вулиць окупованого Херсона, з маленькими дітьми.

Про це йдеться у повідомленні Маляр у Facebook.

"Так буває, що маленька дитина, через неможливість усвідомити наслідки, може задушити у щирих міцних обіймах кошенятко чи іншу тваринку. Навіть якщо у вас є свої джерела інформації на фронті, не треба писати у соцмережах деталі військових операцій ЗСУ. Тим більше, що джерела на тактичному рівні не володіють всією ситуацією в цілому, бо мають уяву лише про фрагмент", - наголосила Маляр.

Вона наголосила, що чутками про зайняття ЗСУ окремих вулиць Херсона або перекидання зброї на окремі напрямки політики лише шкодять Збройним силам.

"Інформація про звільнення чи втрату населеного пункту, надана до завершення операції, вважається некоректною. ... Це означає, що розголошення або спотворення інформації про деталі військової операції до того, як про це заявили офіційні джерела (Міноборони або ЗСУ), - завдає шкоду нашим Збройним Силам та ускладнює виконання поставлених завдань", - нагадала Маляр.

Що передувало

Екс-нардепи Ігор Мосійчук та Віталій Купрій окремо один від одного заявили ввечері, 22 червня, про нібито зайняття українськими військовими чотирьох вулиць Херсона.

Політики посилались на свої "джерела".

Своєю чергою, радник глави ОП Олексій Арестович, коментуючи поширену екс-нардепами інформацію, заявив, що Банкова її "ні підтверджує, ні спростовує".

Згідно зі зведенням Генштабу, окупанти посилюють оборонні позиції у південному регіоні та найближчим часом спробують розпочати штурм, щоб вийти на адмінкордон Херсонської області.

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