Надалі не виключаються спроби ведення штурмових дій з метою виходу на адміністративні кордони Херсонської області.

Російські війська посилюють оборонні позиції в Херсонській області через контрнаступальні дії української армії.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу.

На Південнобузькому напрямку окупанти основні зусилля зосереджують на недопущенні проведення нашими військами контрнаступальних дій у Херсонській та Миколаївській областях. Здійснюють інженерне обладнання позицій.

На Миколаївському напрямку ворог розгорнув у визначених районах артилерійські підрозділи.

Надалі не виключаються спроби ведення штурмових дій в напрямках Киселівка – Посад-Покровське та Олександрівка – Лупареве з метою виходу на адміністративні кордони Херсонської області.

Війна в Україні: актуальні дані

Росія зосередила всі зусилля на захопленні Донбасу. Зараз тривають запеклі бої за Сєвєродонецьк. Найближчим часом ворог може захопити Лисичанськ, попереджають експерти з ISW.

Разом з тим в районі Білогорівки окупанти відмовилися форсувати Сіверський Донець, боячись нових великих втрат у техніці та живій силі.

21 червня противник знову атакував ЗСУ на Слов'янському напрямку, а в Харківській області намагається утримати українські сили та не допустити їхній вихід до російського кордону.

На думку керівника Центру військово-правових досліджень Олександра Мусієнка, цілями Росії є захоплення Сєвєродонецька, прохід з боку півдня до Лисичанська та рух з боку Попасної з подальшим встановленням контролю над трасою Лисичанськ-Бахмут.

Прем'єр Британії Борис Джонсон вважає, що РФ може вичерпати ресурси у боях на Донбасі.

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