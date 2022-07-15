За наявною інформацією, по ворожій цілі відпрацювала американська гаубиця М777.

Миколаївські артилеристи із 40-ї бригади імені Великого князя Вітовта показали свою ювелірну вогневу роботу – перетворення на металобрухт відразу трьох одиниць ворожої техніки.

Відповідне відео оприлюднено на фейсбук-сторінці бригади.

Громом і полум’ям! Деокупація триває. Вогнева робота 40 окремої артилерійської бригади імені Великого князя Вітовта та побратимів із 93 ОМБр, 95 ОДШБр та 81 ОДШБр – мовиться у підписі до відео.

На опублікованих кадрах зафіксовано "жест доброї волі" російського танка. броньованого автомобіля "Тигр" та бойової машини піхоти окупантів.

Додамо, що 40 ОАБр – це з’єднання артилерійських військ, підпорядковане ОК "Південь". Бригада створена у лютому 2015 року і названа на честь литовського князя Вітовта, який вів тривалу боротьбу з татарами, намагаючись витіснити їх з українського Причорномор’я.

Напередодні воїни 40-ї бригади влучним вогнем спопелили кілька рашиських БМП і замаскований танк Т-72. А ще раніше військові потужно відпрацювали по ворожих РСЗВ.

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