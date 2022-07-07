Схоже, що росіяни поставили собі за мету утилізувати якомога більше своєї техніки.

Майстерна бригада артилеристів імені Великого князя Вітовта влучним вогнем спопелила кілька рашиських БМП і замаскований танк Т-72 противника.

Відповідне відео оприлюднено на фейсбук-сторінці бригади.

Громом і полум'ям. Ще пару жестів доброї волі від росіян за допомогою бригади імені Великого князя Вітовта –.мовиться у підписі до відео.

Додамо, що 40 ОАБр – це з’єднання артилерійських військ, підпорядковане ОК "Південь". Бригада створена у лютому 2015 року і названа на честь литовського князя Вітовта, який вів тривалу боротьбу з татарами, намагаючись витіснити їх з українського Причорномор’я.

Що відомо про втрати ворога

За минулу добу воїни ЗСУ ліквідували 150 рашистів й чимало їхньої техніки. Тепер загальне число ліквідованих росіян становить понад 36 650 осіб.

За даними Генштабу, найбільших втрат противник зазнає на Авдіївському та Бахмутському напрямках.

Раніше наша розвідка повідомляла, що у Херсоні російські окупанти спалюють тіла вбитих військових, щоб приховати реальні втрати. На околицях міста неодноразово помічено місця з великою кількістю обгорілих залишків людей.

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