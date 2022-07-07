Майстерна бригада артилеристів імені Великого князя Вітовта влучним вогнем спопелила кілька рашиських БМП і замаскований танк Т-72 противника.
Відповідне відео оприлюднено на фейсбук-сторінці бригади.
Громом і полум'ям. Ще пару жестів доброї волі від росіян за допомогою бригади імені Великого князя Вітовта –.мовиться у підписі до відео.
Додамо, що 40 ОАБр – це з’єднання артилерійських військ, підпорядковане ОК "Південь". Бригада створена у лютому 2015 року і названа на честь литовського князя Вітовта, який вів тривалу боротьбу з татарами, намагаючись витіснити їх з українського Причорномор’я.
Що відомо про втрати ворога
За минулу добу воїни ЗСУ ліквідували 150 рашистів й чимало їхньої техніки. Тепер загальне число ліквідованих росіян становить понад 36 650 осіб.
За даними Генштабу, найбільших втрат противник зазнає на Авдіївському та Бахмутському напрямках.
Раніше наша розвідка повідомляла, що у Херсоні російські окупанти спалюють тіла вбитих військових, щоб приховати реальні втрати. На околицях міста неодноразово помічено місця з великою кількістю обгорілих залишків людей.
Вас також можуть зацікавити новини:
- У Запорізькій області окупанти розбіглись, злякавшись ЗСУ: на пошуки дезертирів приїхала ФСБ
- Українські підрозділи спецпризначення зачистили острів Зміїний
- Підрив машини з колаборантом у Херсоні: розвідка дізналася про стан "мішені"