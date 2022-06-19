Судячи з кадрів відео, було знищено п'ять реактивних систем залпового вогню армії РФ.

Збройні Сили України продовжують успішно боротися з ворогами, нищачи їхню техніку. Цього разу постаралися бійці з 40-ї окремої артилерійської бригади імені Великого князя Вітовта.

Про це на офіційній сторінці у Facebook повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Генштаб опублікував відповідне відео з виконанням бойового завдання та розповів, що українська артилерія майстерно відпрацювала по реактивних системах залпового вогню росіян.

Напрямок ефективної роботи українських артилеристів не розкривається.

Що відомо про втрати ворога на війні

За майже чотири місяці від початку повномасштабної війни на території України російська армія втратила вже близько 33 тис. 600 своїх бійців. Лише за останню добу ЗСУ ліквідували щонайменше дві з половиною сотні російських "туристів".

Як писав УНІАН, дані про загиблих росіян з відкритих джерел свідчать, що на війні проти України найчастіше гинуть російські солдати у віці 21-23 років, переважно це вихідці з бідних регіонів Росії.

Раніше ССО України оприлюднило ексклюзивні кадри про роботу бойових груп на околицях Сєвєродонецька на Луганщині, де запеклі бої точаться вже не просто за вулицю, а за кожен будинок.

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