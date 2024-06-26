Противник також втратив вісім гармат, міномет, протитанковий ракетний комплекс та "Поле-21".

На лівобережжі Дніпра та Оріхівському напрямку ворог за минулу добу втратив понад три десятки озброєння та техніки, в тому числі сім човнів та квадроцикл.

Як повідомили у Силах оборони півдня України, отримано підтвердження, що за вчора противник втратив на вказаних напрямках 89 солдатів – поранені та вбиті. Також підрозділи ЗСУ мінуснули 32 одиниці озброєння та військової техніки росіян. Зокрема, це сім човнів та квадроцикл на лівобережжі Дніпра – на Херсонщині.

Також на брухт пущено вісім ворожих гармат, міномет, протитанковий ракетний комплекс, сім одиниць автобронетехніки, п’ять розвідувальних БпЛА, дві станції радіоелектронної боротьби, серед яких - "Поле-21".

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"Знищено чотири спостережні пункти, польовий пункт боєпостачання, місце зберігання матеріально-технічних засобів та вісім бліндажів", - розповіли у Силах оборони.

Йдеться, що 25 червня на лівобережжі Дніпра, на тимчасово окупованій Херсонщині, ворог здійснив чотири штурми в районі населеного пункту Кринки. На Оріхівському напрямку було дві атаки.

"Зазнавши втрат, противник відійшов на свої вихідні позиції", - наголосили у ЗСУ.

За даними Сил оборони, напередодні, 24 червня, ворог втратив на лівобережжі три човни, 23 червня – 5 човнів, танк, 11 гармат тощо.

Також повідомляється, що станом на ранок 26 червня на бойовому чергуванні у Чорному морі перебуває підводний ракетоносій ЧФ РФ, який на даний час не споряджений крилатими ракетами типу "Калібр". В Азовському морі – вісім ворожих кораблів, з них два - надводні ракетоносії, спорядження яких може бути до 16 крилатих ракет типу "Калібр".

Ситуація на фронті - останні дані

Як повідомляв УНІАН, від початку цієї доби в Україні вже відбулося 36 бойових зіткнень. Загарбники здійснили один ракетний та десять авіаційних ударів із застосуванням 22 керованих авіаційних бомб, завдали 44 удари дронами-камікадзе і майже 600 разів обстріляли позиції українських військ та населені пункти.

Зокрема, на Краматорському напрямку окупаційні війська не полишають спроб просунутися в напрямку Часового Яру, поблизу якого триває боєзіткнення. Атаку у бік Кліщіївки вже відбито. Також підрозділи Сил оборони сьогодні успішно стримали штурм противника на напрямку Горлівка - Північне. На Харківському напрямку зараз тривають дві атаки окупантів в районі Вовчанська. Минулої доби на напрямку загарбники втратили 146 осіб живої сили вбитими та пораненими. Знищено три ББМ, артсистему, п’ять автомобілів та три одиниці спецтехніки тощо.

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