З початку цієї доби вже було 36 бойових зіткнень, поділився Генштаб ЗСУ.

Триває війна в Україні, і на Харківському напрямку тривають дві атаки окупантів в районі Вовчанська. На Краматорському напрямку російські окупаційні війська не полишають спроб просунутися в напрямку Часового Яру.

Як зазначається у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook, від початку цієї доби вже відбулося 36 бойових зіткнень. Загарбники здійснили один ракетний та десять авіаційних ударів із застосуванням 22 керованих авіаційних бомб, завдали 44 удари дронами-камікадзе і майже 600 разів обстріляли позиції українських військ та населені пункти.

"На Краматорському напрямку окупаційні війська не полишають спроб просунутися в напрямку Часового Яру, поблизу якого триває боєзіткнення. Атаку у бік Кліщіївки вже відбито. Українські захисники надійно тримають оборону на зазначеній ділянці та дають гідну відсіч агресору", - зауважили у Генштабі.

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Також зазначається, що підрозділи Сил оборони сьогодні успішно стримали штурм противника на напрямку Горлівка - Північне. На Харківському напрямку зараз тривають дві атаки окупантів в районі Вовчанська. "Ситуація під контролем. Минулої доби на напрямку загарбники втратили 146 осіб живої сили вбитими та пораненими. Знищено три ББМ, артсистему, п’ять автомобілів та три одиниці спецтехніки. Також пошкоджено ще сім одиниць озброєння і військової техніки. Уражено 37 бліндажів ворога та три його склади з боєприпасами", - йдеться у повідомленні.

Крім того, на Куп’янському напрямку від початку доби відбулося вже дві атаки ворога в районах Берестового та Стельмахівки. Ситуація контрольована. "На Лиманському напрямку одна атака окупантів відбита. Водночас тривають бойові дії в районах Копанок, Греківки, Макіївки та Торського. Загальна кількість боєзіткнень на цей час складає шість", - розповіли у Генштабі.

На Сіверському напрямку спостерігається помірна активність російських окупантів. За сьогодні ворог п’ять разів намагався потіснити українських оборонців із займаних позицій поблизу Білогорівки, Спірного та Роздолівки. Дві атаки російських загарбників відбито, бої продовжуються.

"На Покровському напрямку українські захисники вживають заходів щодо недопущення просування російських військ в глибину нашої території. За сьогодні вже відбулося 13 бойових зіткнень", - йдеться у повідомленні.

Зауважується, що ворог продовжує тиснути на позиції наших оборонців поблизу Новоолександрівки, Воздвиженки, Прогреса, Євгенівки, Сокола та Новоселівки Першої. Шість атак відбито, боєзіткнення тривають. Ситуація під контролем Сил оборони України.

"За уточненою інформацією, втрати російських військ за минулу добу на цьому напрямку склали майже 300 осіб вбитими та пораненими, знищено танк, дві броньовані машини, дві артилерійські системи та два автомобілі. Ще один танк, дві гармати, два автомобілі та ББМ загарбників пошкоджено", - повідомили у Генштабі.

На Курахівському напрямку один штурм противника поблизу Парасковіївки успіху не мав. Водночас бій триває в районі Невельського. "На Времівському напрямку успіху не мала атака ворога біля Урожайного. Окупанти відійшли. На Оріхівському напрямку зазнала невдачі дві штурмові дії окупаційних військ в районі Роботиного та поблизу Малої Токмачки", - йдеться у повідомленні.

Триває війна в Україні - сьогодні це варто знати

Як повідомляв УНІАН, у своєму вечірньому звіті 25 червня Генштаб поінформував, що російські окупанти не полишають спроб атакувати біля Вовчанська Харківської області.

Від початку доби ворог продовжував нарощувати темпи наступальних дій. Кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту зросла до 110. Зауважувалося, що українські захисники стримують натиск російських окупаційних військ та завдають ворогу значних втрат.

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