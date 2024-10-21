В ексв'язнів на фронті мотивації понад 200%, - 93 бригада 'Холодний Яр'

Цей особовий склад чітко розуміє поставлені завдання та відповідальність, яку на них покладено, кажуть у бригаді.

93-тя окрема механізована бригада "Холодний Яр" розповіла про Стрілецький спеціалізований батальйон, до складу якого входять колишні ув’язнені.

"Коли вони приходять до нас, у нас є правило: ваше минуле – це виключне ваше минуле, ви перейшли цей етап і починаєте все з нуля", – кажуть командири з 93-ї бригади.

У бригаді зазначають, що усі новобранці з-поміж колишніх ув’язнених розуміють поставлені задачі й те, куди вони прийшли. Ба більше, особовий склад з числа колишніх в'язнів має високу мотивацію.

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"Мотивація в хлопців понад 200 відсотків, адже вони прекрасно усвідомили, куди прийшли і що від них вимагається. Зрештою, все залежить від них – війна така штука, що постійно треба вчитися і займатися", – каже інструктор з позивним "Шалапай".

Один з воїнів стрілецього батальйону з позивним "Канс" з 2014 по 2017 рік брав участь у всіх бойових діях на фронті, окрім Іловайська, зокрема захищав Донецький аеропорт. Військовий каже, що війна з тих пір змінилася, але кістяк підрозділу сильний.

"Кожен має право на помилку. 93-я окрема механізована бригада "Холодний Яр" дає шанс цю помилку виправити", – підкреслюють у бригаді.

Мобілізація засуджених в Україні

Як повідомляв УНІАН, Україна активно залучає в'язнів до війни проти російських загарбників. Новобранці воюють на гарячих напрямках. Засуджені за різні злочини, вони сприймають свою службу на захисті України як спокуту та шанс на нове життя без судимостей.

У складі 3-ї ОШБр воюють бійці з числа колишніх засуджених після спеціального курсу військової підготовки і здебільшого це вмотивований хороший особовий склад, розповів екскомандир Азову, заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін.

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