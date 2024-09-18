Майор НГУ про мобілізацію в'язнів: Я не розумію, чому ми не розпочали це раніше

За його словами, росіяни почали мобілізовувати засуджених ще до війни, зокрема у "Вагнер".

Україні варто було б раніше почати мобілізовувати засуджених. У цьому випадку українцям можна було б покластися на досвід противника. Про це в інтерв'ю Укрінформу заявив Герой України, майор бригади "Рубіж" Віталій Литвин.

"Мені цікаво, чого не розпочали це (мобілізацію засуджених - УНІАН) ще раніше. Серйозно, це треба було розпочинати ще раніше. Багато, як казав Тарас Григорович Шевченко: учіться, читайте, чужому научайтесь, свого не цурайтесь. Російська Федерація почала це роботи ще до повномасштабного вторгнення, можливо вони там у свій підрозділ "Вагнер" ще когось із засуджених мобілізували. Потім повномасштабне вторгнення, це стало масштабною діяльністю. І це також відповідальність командира підрозділу", - сказав Литвин.

Він додав, що людина із судимістю може бути ефективна, якщо це не важкі злочини. Литвин додав, що сам виконував би завдання пліч-о-пліч з такими бійцями.

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"Ще таке, я не пам’ятаю хто, чи Богдан Хмельницький сказав, можливо не він, хтось дуже давно з українських політичних діячів казав, що, якщо людина ефективна тобі зараз і на цьому місці, то не згадуй її минуле. Тобто також можна дивитися через призму часу. Людина могла зчинити якусь крадіжку, вкрасти автомобіль, і ми візьмем її, враховуючи її навички, наприклад, швидко їздити... Тобто вже буде показувати свої навички. Командир спілкується, це відповідальність командира, все на командира", - сказав він.

Майор розкрив деякі фрагменти спілкування з полоненими, зокрема з "вагнерівцями". Окупантів відправляли на "м'ясо", тож вони не володіли практично ніякою тактичною інформацією. розкрити щось із вашого досвіду зі спілкування з полоненими?

Втім, російські командири, які потрапляли у полон, розкривали всю інформацію, якою володіли. Натомість росіяни отримували медичну допомогу, воду, цигарки.

"Ми сідали, і були командири рот, які показували розташування КСП-батальйонів, тобто вони розуміли, що брехати їм сенсу нема, всю інформацію можна перевірити. Хтось прямо якогось спротиву, що я там не буду нічого розказувати ніколи – такого не було. І вони всі, починаючи від офіцерів, закінчуючи рядовим стрільцем, всі постійно йшли на контакт і розповідали, що вони знають, і ділилися своєю інформацією", - сказав Литвин.

Мобілізація засуджених в Україні

Як повідомляв УНІАН, Україна активно залучає в'язнів до війни проти російських загарбників. Новобранці воюють на гарячих напрямках. Засуджені за різні злочини, вони сприймають свою службу на захисті України як спокуту та шанс на нове життя без судимостей.

У складі 3-ї ОШБр воюють бійці з числа колишніх засуджених після спеціального курсу військової підготовки і здебільшого це вмотивований хороший особовий склад, розповів екскомандир Азову, заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін.

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