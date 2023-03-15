Міноборони Росії вже відправило в регіони рознарядки щодо підписання контрактів, з'ясували журналісти.

У Російській Федерації з 1 квітня стартує новий набір в армію контрактників.

Міністерство оборони РФ планує поповнити збройні сили країни 400 тисячами контрактників, пише "Радіо Свобода" з посиланням на відомості регіональних ЗМІ. За даними журналістів, російське Міноборони вже відправило у регіони рознарядки, в яких йдеться, зі скількома людьми потрібно підписати контракти.

Журналісти зазначили, що головну частину роботи виконуватимуть співробітники військкоматів, проте відповідальність за виконання плану опиниться на плечах губернаторів.

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"...За планами Міноборони, у Челябінській та Свердловській областях на професійну службу мають надійти по 10 тисяч осіб, у Пермському краї - 9 тисяч", - йдеться у матеріалі.

Новини про російську армію - що потрібно знати

Нагадаємо, РФ після початку повномасштабного вторгнення в Україну зазнала величезних втрат - ліквідовано 161520 окупантів.

13 березня стало відомо, що у Держдуму Росії внесли законопроект про підвищення призовного віку в країні. Раніше - 21 вересня 2022 року, російський президент Володимир Путін оголосив у РФ "часткову мобілізацію".

Українська сторона повідомляла, що РФ кидає на війну строковиків, а також проводить приховану мобілізацію.

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