У Російській Федерації з 1 квітня стартує новий набір в армію контрактників.
Міністерство оборони РФ планує поповнити збройні сили країни 400 тисячами контрактників, пише "Радіо Свобода" з посиланням на відомості регіональних ЗМІ. За даними журналістів, російське Міноборони вже відправило у регіони рознарядки, в яких йдеться, зі скількома людьми потрібно підписати контракти.
Журналісти зазначили, що головну частину роботи виконуватимуть співробітники військкоматів, проте відповідальність за виконання плану опиниться на плечах губернаторів.
"...За планами Міноборони, у Челябінській та Свердловській областях на професійну службу мають надійти по 10 тисяч осіб, у Пермському краї - 9 тисяч", - йдеться у матеріалі.
Новини про російську армію - що потрібно знати
Нагадаємо, РФ після початку повномасштабного вторгнення в Україну зазнала величезних втрат - ліквідовано 161520 окупантів.
13 березня стало відомо, що у Держдуму Росії внесли законопроект про підвищення призовного віку в країні. Раніше - 21 вересня 2022 року, російський президент Володимир Путін оголосив у РФ "часткову мобілізацію".
Українська сторона повідомляла, що РФ кидає на війну строковиків, а також проводить приховану мобілізацію.