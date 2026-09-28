Путін до кінця року направить на фронт 300 тисяч росіян: Мадяр назвав їх основну ціль

На думку командувача СБС, Путін незабаром розпочне нову хвилю мобілізації, щоб подолати нинішній глухий кут.

Найближчими місяцями на фронт прибудуть близько 300 тисяч мобілізованих росіян, щоб спробувати захопити решту території Донбасу. Про це в інтерв’ю The Telegraph заявив командувач Сил безпілотних систем (СБС) Роберт (Мадяр) Бровді.

Він зазначає, що темпи втрат ворога стрімко зростають, зокрема, з серпня його підрозділ фіксує збільшення їх на 25 відсотків. Тож Володимир Путін незабаром розпочне нову хвилю мобілізації, щоб подолати нинішній глухий кут. За оцінками Мадяра, найближчими місяцями на фронт прибуде близько 300 тисяч осіб у спробі захопити решту території Донбасу.

При цьому він прогнозує, що Путін проведе мобілізацію швидко, без належної підготовки мобілізаційного ресурсу, "адже нарешті після виборів він може дірватися до тої частини населення, котру можна не питати, хоче вона на війну чи не хоче"..

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Він нагадав, що на сьогодні в основному воюють призовники і контрактники за гроші.

"Мобілізація, котра станом на сьогодні вже запущена, але в прихованому вигляді, із завтрашнього дня набере легальний статус і Путін нею скористається, бо у нього не залишиться ніяких спотикачів, котрі обмежать його від агресивних дій. Почнеться примусове пакування у вагони біоматеріалу, перепрошую, тої живої сили непідготовлених, мобілізованих чоловіків в більшості своїй, котрі приїдуть в Україну для того, щоб тут загинути", - сказав командувач СБС.

Він наголосив, що очікується суттєве збільшення живої сили на смузі противника на фронті вже з наступного місяця:

"Близько 300 000 одиниць живої сили лише до кінця 26-го року - жовтень, листопад, грудень. Це ті сили, котрі підйомні для Путіна до мобілізації, їх спорядження і направлення без підготовки практично на фронт".

Мадяр зазначив, що всі усвідомлюють, що для українських військових це випробування, а не "легка прогулянка". За його словами, збільшення чисельності росіян на полі бою відчували уже й у вересні.

"Путін відправить своїх кріпаків на передову, і вони гинутимуть ще масовіше, ніж зараз", - наголосив він.

Мобілізація в Росії

Як повідомляв УНІАН, за даними Головного управління розвідки та Служби зовнішньої розвідки, Росія планує проведення додаткової хвилі мобілізації у 2026-2027 роках та розраховує набрати 300 тисяч осіб цього року і 300 тисяч осіб наступного.

Передусім планують доукомплектовувати з’єднання і військові частини, що воюють проти українців, а також підрозділи російських військ, які зараз формуються

За даними розвідок, залежно від рівня навченості та передбачуваного строку "живучості" мобілізованих Росією осіб, їхня підготовка може тривати 15–60 діб.

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