РФ хоче мобілізувати ще 600 тисяч осіб у 2026-2027 роках, - розвідка

Імовірно, рішення щодо мобілізації ухвалять після проведення "виборів" до Держдуми РФ, які заплановані на 18–20 вересня цього року.

Росія планує проведення додаткової хвилі мобілізації у 2026-2027 роках та розраховує набрати 300 тисяч осіб цього року і 300 тисяч осіб наступного. Про це свідчать дані Головного управління розвідки та Служби зовнішньої розвідки.

"Україна має інформацію, що російський генштаб уже підготував варіант додаткової мобілізації 600 тисяч осіб у визначені терміни цього й наступного року. Передусім планують доукомплектовувати з’єднання і військові частини, що воюють проти українців, а також підрозділи російських військ, які зараз формуються", - йдеться у повідомленні.

За даними розвідок, залежно від рівня навченості та передбачуваного строку "живучості" мобілізованих Росією осіб, їхня підготовка може тривати 15–60 діб.

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"Не виключене проведення підготовки частини мобілізованих на полігонах Республіки Білорусь", - зауважили в ГУР та СЗР.

Також зазначається, що найбільш імовірно, рішення щодо мобілізації російський диктатор Володимир Путін ухвалить після проведення "виборів" до Держдуми РФ, які заплановані на 18–20 вересня цього року.

Мобілізація в Росії – що відомо

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський заявляв, що росіяни можуть задіяти 300 тисяч мобілізованих восени росіян для відкриття нових напрямків на фронті.

За його словами, ключова ціль росіян лишається незмінною. Путін дав наказ своїй армії захопити всю територію Донецької та Луганської областей до кінця цього року. Глава держави зауважив, що цей термін неможливий. Також, зазначив президент, РФ має значні втрати у боях на Донеччині.

Водночас, у прес-секретаря Путіна Дмитра Пєскова запитали, як у Кремлі оцінюють заяви про підготовку нової мобілізації та чи розглядає російська влада будь-які сценарії, що передбачають її оголошення. У відповідь Пєсков назвав це "інформаційними вигадками" та спробою "розхитати ситуацію", звинувативши в усьому Україну.

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