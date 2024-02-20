Посадовець стверджує, що багато в’язнів хочуть реабілітуватися на фронті.

Міністр юстиції України Денис Малюська вважає, що мобілізувати треба порушників правил дорожнього руху та тих, хто засуджений за корупцію. На його думку, якщо цю ідею підтримає Верховна Рада, мобілізація засуджених – необхідна і неминуча.

"І мені здається, що навколо цієї тематики чимало міфів, і ніхто просто цього питання не опрацьовував. Річ у тому, що у нас у всіх уявлення про це, як про міф про Пригожина (ватажок ПВК "Вагнер", який загинув у РФ влітку 2023 року – УНІАН), який забирає з в’язниць людей, ув’язнених, які там всі в наколках, авторитети, які бігають з автоматами й можуть вистрелити в кого завгодно", – сказав міністр в коментарі "Укрінформу".

Він вважає, що ситуація більш консервативна, простіша і "ближча до життя". Як пояснив Малюська, в Україні є не тільки ув’язнені, які перебувають у місцях позбавлення волі та через це не підлягають призову. Зокрема, є чимало людей, які отримали умовний строк покарання та "гуляють" вулицями.

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"Наприклад, людина порушила правила дорожнього руху, поїхала на червоне світло, машина виїхала на перехрестя, вона цю машину об’їхала, середньої тяжкості ушкодження в іншого водія, є кримінальне провадження, отримала покарання з відстрочкою виконання. Вона гуляє вулицями, є сім’я, вона працює, просто періодично відвідує центри апробації. Ця людина не підлягає призову. У мене велике запитання, а чому?" – наголошує посадовець.

Він додав, що є одиниці людей, які ніколи не порушували правил дорожнього руху.

"Це нонсенс, безумовно – таких людей треба мобілізовувати. Це ми говоримо про тих, хто не у в’язниці. Їх багато є. Є ті, хто у в’язниці, і так само реальної небезпеки для суспільства чи армії не становлять. Найкласичніший, найгарячіший приклад, який не дискутується, – корупціонери. Їх посадили у в’язницю, хай вони кров’ю захищають свою репутацію – умовно кров’ю, безумовно", – каже міністр.

Малюська запевняє, що серед засуджених корупціонерів є чимало громадян, які бажають виправдатись на фронті, і вони точно не почнуть стріляти по своїх. За його словами, багато в’язнів безпечні та не обов’язково, щоб всі вони стали, наприклад, артилеристами, бо є багато іншої роботи, яка потрібна для функціонування армії.

"Лопату в руки, копаємо. Забезпечуємо, готуємо їжу, носимо, розвантажуємо. У військового є купа роботи, яку можна й треба виконувати без зброї. Чому їх не можна залучити? Мова йде про тисячі людей. Тому наша позиція – це робити треба. Ми будемо м’яко це пропонувати парламенту, будемо переконувати військових, що їм це теж потрібно. Коли нам це вдасться, це буде реалізовано, а я думаю, що це неминуче", – підкреслив міністр.

Мобілізація в Україні: інші новини

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов вважає, що покладати відповідальність за провалену мобілізацію в Україні на когось одного було б некоректно. За його словами, "це відповідальність всіх нас за нашу країну".

Офіцер артилерії 4-ї бригади НГУ "Рубіж" Володимир Назаренко з позивним "Сонечко", коментуючи можливу мобілізацію засуджених, наголосив, що потрібно чітко відокремлювати засуджених за тяжкі злочини, які відбувають покарання, від тих, хто вже давно відбув свій строк. Крім того, до лав армії, на його думку, можуть бути залучені засуджені не за особливо тяжкі кримінальні злочини, а за певні економічні або адміністративні порушення.

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