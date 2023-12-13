Тепловізійне обладнання дозволяє ефективніше працювати в темноті.

У Повітряних силах показали модернізований переносний зенітно-ракетний комплекс "Ігла", який тепер працює ефективніше в темну пору доби. Про це повідомив Командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук в Telegram.

Він зазначив, що ПЗРК модернізовано тепловізійним обладнанням. "Завдяки такій модернізації мобільні вогневі групи Повітряних сил стають ще ефективнішими в темну пору доби", - наголосив Олещук.

При цьому він продемонстрував відео успішного застосування по "шахедах" ПЗРК "Ігла" із тепловізійним обладнанням.

Олещук зазначає, що на відео – збиття шахедів із ПЗРК "Игла" та зенітного ракетного комплексу від повітряного командування "Південь". "Молодці!", - похвалив Командувач Повітряних сил українських бійців.

ПЗРК "Ігла" - що відомо

"Ігла" це радянський переносний зенітно-ракетний комплекс, призначений для ураження низьколітаючих вертольотів і літаків, а також "БПЛА".

Як повідомляв УНІАН, в червні 2023 року бійці 10-ї гірничо-штурмової бригади "Едельвейс" підбили російський штурмовик Су-25 з переносного зенітно-ракетного комплексу "Ігла". На опублікованих кадрах було видно момент пуску ракети від імені самого зенітника. Також видно, як ракета летить до горизонту і вибухає на траєкторії зустрічі з літаком.

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