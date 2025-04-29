Москалик керував моніторингом війни в Україні.

Ліквідований у Росії генерал Ярослав Москалик відповідав за моніторинг війни в Україні та підготовку аналітичних доповідей для вищого керівництва країни. Про це йдеться в некролозі, опублікованому Міноборони в газеті "Красная звезда", пише російське РБК.

"З початком спеціальної військової операції Москалик керував діяльністю чергової зміни Групи бойового управління Генерального штабу Збройних сил РФ, що здійснювала моніторинг обстановки в зоні її проведення", - йдеться в публікації.

Крім того, Москалик відповідав за підготовку матеріалів для російського лідера Володимира Путіна і міністра оборони.

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Також вказується, що з 2015 по 2021 рік Москалик входив до складу делегації Міноборони в робочій групі з питань безпеки Мінської контактної групи.

"Він брав участь у вирішенні питань врегулювання на південному сході України, у засіданнях у Мінську, а також у переговорах у "нормандському форматі" в Берліні та Парижі", - наголошується в газеті.

Раніше військовий оглядач Костянтин Машовець заявляв, що Москалик займався регулярним плануванням, координацією та підготовкою звітності щодо ударів по Україні із застосуванням ракет і дронів.

Ліквідація Москалика - що відомо

25 квітня в підмосковній Балашисі був ліквідований російський генерал Ярослав Москалик. Коли заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу РФ проходив повз авто, воно вибухнуло.

У російському МЗС заявили, що до цього нібито причетна Україна. Прес-секретар міністерства Марія Захарова заявила, що цей генерал був відомий українським спецслужбам ще з часів роботи в мінській контактній групі.

Пізніше російські силовики заявили про затримання нібито "агента українських спецслужб Ігната Кузіна", обвинуваченого у вбивстві Москалика.

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