Крім того, повідомляється ще чимало цікавих деталей.

Російські силовики заявили про затримання нібито "українського шпигуна", обвинуваченого у вбивстві заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу РФ Ярослава Москалика.

ФСБ повідомила, що затримала "агента українських спецслужб Гната Кузіна", який "заклав вибуховий пристрій в автомобілі Volkswagen Golf" з метою вбивства генерала Ярослава Москалика, пише BBC. Його було вбито, проходячи повз машину, припарковану біля його будинку в Балашисі, Московська область.

За даними ФСБ, Кузін оснастив автомобіль саморобним вибуховим пристроєм, який було потім активовано "дистанційно з території України". У Федеральній службі безпеки РФ також повідомили, що Україна завербувала підозрюваного ще 2023 року. Він приїхав до російської столиці у вересні того ж року. Крім того, росЗМІ незабаром опублікували відео з кадрами його затримання і зізнанням. Було зафіксовано і нібито компоненти вибухового пристрою.

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Раніше УНІАН повідомляв, що ліквідований військовий обирав цілі ударів по Україні. Якщо конкретно, він займався регулярним плануванням, координацією та підготовкою звітності щодо ударів по Україні із застосуванням ракет і дронів. Про це розповів полковник ЗСУ Костянтин Машовець.

Крім того, експерт дав пояснення, хто і за що ліквідував російського генерала. "Це вже, можна сказати, рутинна робота наших спецслужб - "операції ліквідації". Вона такими методами, зокрема, ведеться. Причому такого роду дії практично кожен день-два відбуваються в Росії", - сказав він.

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