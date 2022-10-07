У Росії призначили нового командувача східним військовим округом. Ним став Рустам Мурадов.
Про це повідомив глава Дагестану Сергій Меліков у своєму Telegram-каналі.
Раніше він командував російською групою військ "Восток", що бере участь у війні.
"Наш земляк, Герой Росії Рустам Усманович Мурадов призначений командувачем східним військовим округом - одним з найпотужніших за бойовим складом військових округів країни", - написав Меліков.
За його словами, Мурадов отримав військовий досвід в Чечні і Сирії.
Він замінить на цій посаді генерала-полковника армії РФ Олександра Чайко, який з лютого по квітень керував захопленням Києва.
Хвилювання в РФ через провали на полі бою
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Після цього російський диктатор присвоїв Кадирову звання генерал-полковника.
Радник Офісу президента України Олексій Арестович вважає, що "більшого плювка в обличчя російський офіцерам не можна уявити".
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