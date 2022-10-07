До цього він командував групою військ "Схід".

У Росії призначили нового командувача східним військовим округом. Ним став Рустам Мурадов.

Про це повідомив глава Дагестану Сергій Меліков у своєму Telegram-каналі.

Раніше він командував російською групою військ "Восток", що бере участь у війні.

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"Наш земляк, Герой Росії Рустам Усманович Мурадов призначений командувачем східним військовим округом - одним з найпотужніших за бойовим складом військових округів країни", - написав Меліков.

За його словами, Мурадов отримав військовий досвід в Чечні і Сирії.

Він замінить на цій посаді генерала-полковника армії РФ Олександра Чайко, який з лютого по квітень керував захопленням Києва.

Хвилювання в РФ через провали на полі бою

Раніше лідер Чечні Рамзан Кадиров розкритикував військове командування РФ через поразку в Лимані. За його словами, воно не змогло оперативно відреагувати на загострення ситуації.

Після цього російський диктатор присвоїв Кадирову звання генерал-полковника.

Радник Офісу президента України Олексій Арестович вважає, що "більшого плювка в обличчя російський офіцерам не можна уявити".

На думку аналітиків Американського Інституту дослідження війни, російський президент Володимир Путін використовує кадрові зміни, що перекласти провину за невдачі армії в Харківській області.

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