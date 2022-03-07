В умовах триваючого збройного вторгнення російських військ на українську територію уряд України докладає максимальних зусиль задля забезпечення надійного захисту всіх лабораторій на підконтрольних територіях.

Міністерство закордонних справ України назвало дезінформацією і провокацією заяви РФ про створення біологічної зброї в Україні.

Як повідомляє МЗС України, Російська Федерація продовжує поширювати дезінформацію про зброю масового знищення в Україні.

"Після низки абсурдних заяв посадовців РФ щодо нібито створення "брудної" ядерної бомби в нашій державі російська дезінформаційна машина переключилася на тему біологічної зброї", - йдеться у заяві.

В МЗС звернули увагу, що Міністерство охорони здоров’я України спростувало поширену російськими пропагандистськими ЗМІ інформацію про нібито "екстрену зачистку слідів військово-біологічної програми, що фінансується за кошти Міноборони США" та "знищення особливо небезпечних патогенів". МОЗ України також наголосило, що на території нашої держави немає американських лабораторій.

"Усі лабораторні спроможності в Україні виконують єдину загальну функцію - індикацію та ідентифікацію збудників інфекційних хвороб, що мають значний епідемічний потенціал та/або міжнародне значення, і підпадають під регуляцію згідно з міжнародними медико-санітарними правилами", - зазначається у заяві.

"Збройна агресія РФ значно послабила національну систему біологічного захисту України. Зокрема, захопивши українські науково-дослідні заклади та практичні установи санітарно-епідеміологічного профілю на території тимчасово окупованого Криму, а також тимчасово окупованих територій в Донецькій та Луганській областях, Росія свідомо ігнорує вимоги щодо надання інформації про стан та місцезнаходження патогенів, які зберігалися на цих об’єктах та використовувалися при створенні вакцин і в діагностичних цілях для населення України", - йдеться у заяві.

При цьому, в умовах триваючого збройного вторгнення російських військ на українську територію уряд України докладає максимальних зусиль задля забезпечення надійного захисту всіх лабораторій на підконтрольних територіях.

"У цьому контексті будь-які спроби РФ захопити біологічні матеріали є вкрай небезпечними та можуть становити загрозу як для безпеки України, так і для безпеки всієї Європи", - заявили в МЗС.

У цьому зв'язку сказано, що публічні заяви РФ про нібито розробку біологічної зброї в Україні слід розглядати як дезінформацію та провокацію.

"Україна закликає міжнародну спільноту посилити тиск на Росію, аби змусити її дотримуватись міжнародних зобов’язань, зокрема в рамках Конвенції про заборону біологічної зброї, та не створювати додаткових безпекових ризиків, пов’язаних з біологічними агентами", - підсумовується у заяві.