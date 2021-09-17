У Міністерстві закордонних справ України заявили, що у Кремлі бракує політичної волі для врегулювання ситуації на Донбасі.

У Міністерстві закордонних справ України відреагували на заяви представників Російської Федерації про те, що риторику української влади "повинні зупинити західні куратори".

Про це речник МЗС Олег Ніколенко сказав у коментарі кореспонденту УНІАН.

Ніколенко прокоментував твердження речниці МЗС Росії Марії Захарової, що нібито "наростання напруженості на Донбасі відбувається на тлі агресивної риторики київських офіційних осіб".

У цьому зв'язку Ніколенко заявив: "Російська Федерація продовжує маскувати за публічною риторикою небажання виконувати свої зобов’язання. За ширмою галасливих випадів МЗС РФ доволі чітко видніється цілеспрямована політика знищення інфраструктури мирного процесу: саботаж втілення Мінських домовленостей та підсумків саміту лідерів Нормандського формату, блокування роботи Тристоронньої контактної групи, перешкоджання діяльності ОБСЄ, затягування зашморгу на шиї сотень тисяч українців на тимчасово окупованих територіях. Останні приклади домінування в Москві логіки на подальшу ескалацію – незаконна організація в Криму і на Донбасі виборів до Держдуми Росії, репресії проти кримських татар".

Читайте такожЄвросоюз засудив рішення Росії не продовжувати мандат місії ОБСЄ на кордоні з Україною"Ключі від миру в Україні лежать в Кремлі. Але там бракує сміливої політичної волі, аби рухатися вперед. Коли вона з’явиться, решта питань перетвориться на технічний процес. Росія вже зараз може зробити перший крок: наважитися на зустріч міністрів закордонних справ Нормандської четвірки. Час переходити від слів до дій вже давно назрів. Наша держава готова до прогресу. Водночас, ми чітко розуміємо, з ким маємо справу. А тому покладаємося як на дипломатію, так і армію", - наголосив Ніколенко.

Що передувало

Як свідчить стенограма брифінгу речниці МЗС Росії Марії Захарової, вона 16 вересня звернула увагу на слова секретаря РНБО Олексія Данілова про те, що якщо верховний головнокомандувач дасть команду, то українська армія готова взяти Донецьк і Луганськ, а також на слова президента України Володимира Зеленського про те, що існує ймовірність повноцінної війни України з Росією.

"Подібні висловлювання повинні припинятися тими, хто на Заході "курирує" Україну і нескінченно тривожиться про долю цієї країни, закликає до повернення життя в мирне русло", - заявила Захарова.

Автор: Віталій Саєнко