Україна вітає досягнення компромісного рішення Пріштіни про відтермінування початку процедур перереєстрації сербських автомобільних номерних знаків та персональних документів.

Міністерство закордонних справ України наголошує, що важливо не дати Російській Федерації простору для втілення її політики ескалації у відносинах Сербії і Косово.

Про це йдеться у заяві МЗС України.

"Україна вітає досягнення компромісного рішення Пріштіни про відтермінування початку процедур перереєстрації сербських автомобільних номерних знаків та персональних документів. Закликаємо сторони до конструктивного діалогу заради ґарантування безпеки усіх громадян, збереження миру та забезпечення стабільного розвитку Західних Балкан", - сказано у заяві.

В МЗС наголосили, що "важливо не дати Російській Федерації простір для втілення її політики ескалації в регіоні".

Також українські дипломати нагадали, що для допомоги українцям відкрито цілодобову "гарячу лінію" посольства України в Сербії: +381631113185.

Як повідомляв УНІАН, 31 липня на півночі Косова почалися зіткнення через зміни правил проїзду.

Після цього президент Сербії Олександр Вучич заявив, що армія Косова нібито збирається напасти на сербів на півночі країни.

Водночас прем'єр Косово Альбін Курті звинуватив у заворушеннях самого Вучича та директора Офісу з Косово і Метохії.

В командуванні контингентом KFOR (міжнародні сили безпеки в Косово під керівництвом НАТО) заявили, що готові втрутитися в ситуацію у разі необхідності.

Згодом влада Косова заявила, що відкладає процедуру запровадження заборони на сербські документи до 1 вересня.

Довідка УНІАН. Республіка Косово — частково визнана держава на Балканах, чию незалежність визнали понад 100 країн, зокрема більшість країн Європи.

Україна не визнає Косово, вважаючи цю територію частиною Сербії. Ключова причина – наявність в Україні проблем із незаконно анексованим Кримом та окупацією частини Донбасу.

З 2019 року Україна визнає косовські паспорти для оформлення віз.

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