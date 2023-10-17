Ворог перегруповується, його плани також корегує сильний дощ.

Очільник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш в ефірі телемарафону заявив, що найближчим часом можуть відновитися обстріли і штурми ворогом Авдіївки.

Він зазначив, що останні три доби спостерігається "пониження градуса напруги" на Авдіївському напрямку. Йдеться про зменшення обстрілів громади, оскільки позиції Сил оборони противник продовжує цілодобово обстрілювати.

"Спостерігається зменшення штурмових дій. Скоріш за все, дається взнаки той міст, який наші склали між Ясинуватою і Горлівкою. Є певна проблема в них з БК, з логістикою", - додав Барабаш.

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За його словами, ворог ймовірно намагається економити боєкомплекти, тому менше обстрілює місто.

"Є певне перегрупування. Скоріш за все найближчим часом буде загострення на нашому напрямку. Минулий тиждень був дуже гарячий і Сили оборони "перемололи" велику кількість техніки, особового складу ворога. Жодних позицій не втрачено", - наголосив голова міської адміністрації.

Також додав, що падає сильний дощ і це, мабуть, також трохи змінює плани окупантів, призупинивши їхні штурмові дії. Барабаш зазначив, що ЗСУ також готуються, бо всі розуміють, що це лише певна передишка.

Він розповів, що в Авдіївці через обстріли ворога по місту безліч руйнувань та пошкоджень об’єктів. Наразі у населеному пункті залишається 1614 людей.

Ситуація біля Авдіївки - останні новини

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що в зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку. Так, протягом минулої доби наші воїни відбили понад 10 атак ворога.

Військовий експерт, військовий льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан зазначив, що для російських окупаційних військ Авдіївка стала другим Бахмутом, проте тільки за кількістю втрат. За його словами, в районі Авдіївки вже тисячі ліквідованих загарбників, знищено танки, броньовані машини, артилерію та ЗРК.

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