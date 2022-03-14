Українці, які мають родичів у Ізраїлі, зможуть виїхати туди в рамках евакуації.

Держава Ізраїль взяла на себе складну, але благородну місію посередника у пошуку миру й завершенні російської агресії проти України.

Про це повідомив у Facebook голова Офісу президента Андрій Єрмак.

"Також ведемо інтенсивний діалог з Ізраїлем щодо його участі в гуманітарній складовій. На постійному зв'язку з радником із питань національної безпеки та головою Ради національної безпеки Ейялем Хулатою", - написав він.

За словами Єрмака, в рамках евакуація Ізраїль впускатиме родичів тих українців, які перебувають у цій країні. Вже досягнуто відповідну домовленість.

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