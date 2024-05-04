У Росії приховують обставини загибелі обидвох окупантів.

Українські воїни продовжують знищувати російських загарбників. Цього разу списки "двохсотих" поповнили окупанти з культовими прізвищами.

Як повідомив OSINT-експерт Іраклі Комахідзе, який відстежує втрати РФ, в Україні "мінуснули" Дзержинського Фелікса Едмундовича, а також повного тезку Леніна - Володимира Ілліча Ульянова. Як зазначив експерт, обидвох нібито ліквідував дрон.

"За нашими даними, ліквідація російського окупанта Фелікса Едмундовича Дзержинського, справу рук того ж бомбера ЗСУ, який нещодавно ліквідував Володимира Ілліча Ульянова", - зазначив експерт, пожартувавши, що на черзі ліквідація тезки Сталіна. Відео дня

Втрати РФ - останні дані

Як повідомляв УНІАН, загальні втрати РФ в Україні за добу серйозно зросли і "перескочили" нову психологічну позначку - тепер становлять понад 473 тисячі загарбників.

Упродовж доби "мінусовано" 1 260 окупантів, і тепер загальні втрати ворога на 4 травня 2024 року становлять приблизно 473 400 супротивників. Росія, зокрема, втратила чимало озброєння - два засоби протиповітряної оборони, одну крилату ракету, дві реактивні системи залпового вогню і 46 артилерійських систем.

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