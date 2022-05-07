Водночас поки неможливо встановити кількість загиблих в Маріуполі і Волновасі.

У Донецькій області за добу російські окупанти вбили чотирьох цивільних.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Донецької обласної Військової адміністрації Павло Кириленко.

"7 травня росіяни вбили чотирьох мирних жителів Донеччини: 2 в Бахмуті і 2 в Костянтинівці. Ще 9 людей отримали поранення", - заявив Кириленко.

Водночас поки неможливо встановити кількість загиблих в Маріуполі і Волновасі.

Раніше повідомлялося, що 7 травня ЗСУ вдарили по залізничній розв'язці в окупованій Ясинуватій. Завдяки цьому у російських окупантів виникнуть проблеми з логістикою.

Вас також можуть зацікавити новини: