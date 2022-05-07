У новому перехопленні телефонної розмови двоє окупантів обговорюють різні варіанти від’їзду з території України.

Російські військові розглядають будь-які способи уникнення участі в бойових діях, чекають на оголошення мобілізації та скаржаться, що контрактників можуть по кілька років не звільняти з армії.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони.

"В новому перехопленні телефонної розмови двоє окупантів обговорюють різні варіанти від’їзду з території України. Найімовірніший з них – відмова від участі в бойових діях. Скаржаться на неочікувано сильну українську армію", - йдеться у повідомленні.

Також, як зазначається, окупанти обговорюють вибухи в російському Бєлгороді та можливу причетність до цього української армії.

"Один зі співрозмовників дивується, як це можливо, адже, на його думку, українська армія оточена "в кільці". На що отримує відповідь: "В якому кільці, хто сказав таке? Були б в кільці, не поставляли б їм зброю", - додали в розвідці.

Раніше повідомлялося, що окупант розповів своїй дружині про втрати РФ в Україні та боягузливих командирів.

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