На Донбасі двоє українських військовослужбовців отримали поранення в результаті обстрілів з боку окупант.
Про це йдеться у вечірньому зведенні на сторінці операції Об'єднаних сил в Facebook.
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З початку поточної доби збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню.
Поблизу Чермалика противник обстріляв позиції Об'єднаних сил зі стрілецької зброї.
У районі Водяного, яке на Приазов'ї, окупанти вели вогонь з мінометів 120-го і 82-го калібрів.
Біля Широкиного і Павлополя російські найманці відкрили вогонь з мінометів 82-го калібру.
У напрямку Старогнатівки збройні формування Російської Федерації застосували артилерію калібру 122-мм.
У районі селища Піски ворог обстріляв позиції Збройних сил України з ручних протитанкових і підствольних гранатометів.
В результаті ворожих обстрілів двоє військових зі складу Об'єднаних сил отримали поранення. Захисники перебувають у лікувальному закладі. Стан здоров'я одного пораненого - середньої тяжкості, іншого - задовільний.
На обстріли противника підрозділи ЗСУ відкривали вогонь.
Крім того, на півночі Луганської області зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10".
Про всі порушення з боку окупантів українська сторона СЦКК повідомила СММ ОБСЄ через встановлений координаційний механізм.
Українські воїни продовжують контролювати ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил, зазначили в штабі.
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