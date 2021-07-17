З початку доби збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню.

На Донбасі двоє українських військовослужбовців отримали поранення в результаті обстрілів з боку окупант.

Про це йдеться у вечірньому зведенні на сторінці операції Об'єднаних сил в Facebook.

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З початку поточної доби збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню.

Поблизу Чермалика противник обстріляв позиції Об'єднаних сил зі стрілецької зброї.

У районі Водяного, яке на Приазов'ї, окупанти вели вогонь з мінометів 120-го і 82-го калібрів.

Біля Широкиного і Павлополя російські найманці відкрили вогонь з мінометів 82-го калібру.

У напрямку Старогнатівки збройні формування Російської Федерації застосували артилерію калібру 122-мм.

У районі селища Піски ворог обстріляв позиції Збройних сил України з ручних протитанкових і підствольних гранатометів.

В результаті ворожих обстрілів двоє військових зі складу Об'єднаних сил отримали поранення. Захисники перебувають у лікувальному закладі. Стан здоров'я одного пораненого - середньої тяжкості, іншого - задовільний.

На обстріли противника підрозділи ЗСУ відкривали вогонь.

Крім того, на півночі Луганської області зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10".

Про всі порушення з боку окупантів українська сторона СЦКК повідомила СММ ОБСЄ через встановлений координаційний механізм.

Українські воїни продовжують контролювати ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил, зазначили в штабі.

Новини з фронту

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Автор: Вікторія Токарєва